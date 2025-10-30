DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Schneider Electric Aktie

246,75 EUR -2,75 EUR -1,10 %
229,31 CHF -0,82 CHF -0,36 %
Marktkap. 140,24 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

UBS AG
Schneider Electric Buy

11:56 Uhr
Schneider Electric S.A.
246,75 EUR -2,75 EUR -1,10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Elektronikkonzern könne 2026 zu einem zweistelligen Gewinnwachstum zurückkehren, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf verbesserte Aussichten für die Endmärkte und das Potenzial für eine höhere Profitabilität. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte Dezember gerichtet, der das Vertrauen der Anleger in die Kosten- und Preiskontrolle stärken könnte./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
248,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
246,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,50%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
256,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

11:56 Schneider Electric Buy UBS AG
11:51 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
30.10.25 Schneider Electric Buy UBS AG
30.10.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

