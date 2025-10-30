Schneider Electric Aktie
Marktkap. 140,24 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Elektronikkonzern könne 2026 zu einem zweistelligen Gewinnwachstum zurückkehren, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf verbesserte Aussichten für die Endmärkte und das Potenzial für eine höhere Profitabilität. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte Dezember gerichtet, der das Vertrauen der Anleger in die Kosten- und Preiskontrolle stärken könnte./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
248,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
246,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,50%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
256,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
