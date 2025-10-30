TotalEnergies Aktie
Marktkap. 116,21 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Ölkonzerns hätten nahe an seinen Erwartungen gelegen, schrieb Henri Patricot in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Im Fokus stehe das Wachstum im Öl- und Gasfördergeschäft./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,12 €
|Abst. Kursziel*:
7,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
