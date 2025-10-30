DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken. Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
93,80 EUR +2,70 EUR +2,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,6 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

DZ BANK

HENSOLDT Kaufen

12:01 Uhr
HENSOLDT Kaufen
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
93,80 EUR 2,70 EUR 2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
102,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
93,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

12:01 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
24.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Berg- und Talfahrt TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an? TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag stärker
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Renk und Hensoldt profitieren von Analystenzuversicht
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Freitagvormittag
finanzen.net Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen