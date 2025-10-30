Bernstein Research

Linde Outperform

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC

