NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 519,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 429,91		 Abst. Kursziel*:
20,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 421,89		 Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

