Linde Aktie
Marktkap. 174,34 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 519,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 429,91
|Abst. Kursziel*:
20,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 421,89
|Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|14:21
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG