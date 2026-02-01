DAX24.902 -0,3%Est506.041 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.023 -0,3%Bitcoin56.087 -3,1%Euro1,1853 -0,4%Öl69,85 +1,1%Gold5.057 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Kraft Heinz-Aktie dreht ins Plus: Aufspaltungspläne vorerst ausgesetzt Kraft Heinz-Aktie dreht ins Plus: Aufspaltungspläne vorerst ausgesetzt
Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Euro gibt ab - Was den Markt bewegt

11.02.26 16:52 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar abgibt | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1853 USD -0,0042 USD -0,35%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1856 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro noch über 1,19 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8403 (0,8407) Euro.

Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

"Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die heutigen Daten bestätigen den Eindruck, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat und sogar wieder etwas an Dynamik gewinnt." Zinssenkungen dürften aber unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh wieder aufgenommen werden - nach dessen für Mitte Mai geplanten Amtsantritt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86990 (0,86950) britische Pfund, 182,79 (184,51) japanische Yen und 0,9136 (0,9123) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.055 Dollar. Das waren etwa 29 Dollar mehr als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: evp82 / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images