DAX 23.980 -0,6%ESt50 5.665 -0,6%MSCI World 4.394 +0,3%Top 10 Crypto 15,16 +1,1%Nas 23.834 +1,1%Bitcoin 95.807 +2,5%Euro 1,1529 -0,3%Öl 65,14 +0,7%Gold 4.020 -0,5%
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern grenze sich mit seiner Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, seiner Stärke im Flüssiggasbereich, einer niedrig liegenden Gewinnschwelle und hohen Reserven im Bereich der fossilen Energiegewinnung positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem schreite der Verschuldungsabbau schnell voran./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
53,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
53,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

