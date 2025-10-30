DAX 23.954 -0,7%ESt50 5.661 -0,7%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -1,3%Nas 23.663 +0,4%Bitcoin 94.645 +1,2%Euro 1,1526 -0,4%Öl 65,05 +0,5%Gold 3.988 -1,3%
AXA Aktie

38,01 EUR -1,63 EUR -4,11 %
STU
37,65 EUR -1,62 EUR -4,13 %
GVIE
Marktkap. 81,99 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
Symbol AXAHF

DZ BANK

AXA Kaufen

16:56 Uhr
AXA Kaufen
AXA S.A.
38,01 EUR -1,63 EUR -4,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die limitierte Berichterstattung des Versicherers für das dritte Quartal enthalte keine nennenswerten Überraschungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Kaufen

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
37,65 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
38,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,39%
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

16:56 AXA Kaufen DZ BANK
13:41 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

dpa-afx Bilanz AXA-Aktie gibt dennoch nach: Einnahmen deutlich verbessert AXA-Aktie gibt dennoch nach: Einnahmen deutlich verbessert
dpa-afx ROUNDUP: Axa verdient mehr - Preise von Nichtlebensversicherungen enttäuschen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight'
Dow Jones Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Nasdaq, AXA, Pepsi, Danone
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
EN, AXA 9M25 Activity Indicators
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
EN, AXA AXA announces changes within its leadership team
EN, AXA AXA announces the placement of Euro 750 million Restricted Tier 1 Notes and Euro 750 million Tier 2 Notes
EN, AXA In the face of global fragmentation, insurers are pillars of resilience in a world of polycrisis
EN, AXA "A silent emergency, a call to action": the AXA Foundation for Human Progress is launching an international program to tackle violence against children.
Financial Times AXA IM in talks to take stake in Telefónica Spanish fibre venture
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
