FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die limitierte Berichterstattung des Versicherers für das dritte Quartal enthalte keine nennenswerten Überraschungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
37,65 €
|Abst. Kursziel*:
19,52%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
38,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,39%
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|16:56
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.