DAX 23.998 -0,5%
KION GROUP Aktie

60,15 EUR +2,80 EUR +4,88 %
STU
Marktkap. 7,55 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

UBS AG

KION GROUP Buy

11:51 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
60,15 EUR 2,80 EUR 4,88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlenvorlage von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein positives Fazit. Der Vorstandsvorsitzende habe sich optimistisch bezüglich der Nachfrage nach Lagerautomatisierung geäußert. Die Auftragseingänge für Stapler hätten sich in diesem Jahr bereits vor der Verabschiedung des deutschen Infrastrukturpaketes im März gut erholt. Die Aktien von Kion seien trotz des zuletzt guten Laufs weiterhin attraktiv./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,65 €		 Abst. Kursziel*:
17,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

11:51 KION GROUP Buy UBS AG
09:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx Steigende Kundennachfrage KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
dpa-afx ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt
Dow Jones Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt
EQS Group EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-News: KION präsentiert auf der CeMAT Shanghai physische KI, die Echtzeitdaten in echte Lagerleistung umwandelt
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
