KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,55 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlenvorlage von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein positives Fazit. Der Vorstandsvorsitzende habe sich optimistisch bezüglich der Nachfrage nach Lagerautomatisierung geäußert. Die Auftragseingänge für Stapler hätten sich in diesem Jahr bereits vor der Verabschiedung des deutschen Infrastrukturpaketes im März gut erholt. Die Aktien von Kion seien trotz des zuletzt guten Laufs weiterhin attraktiv./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,65 €
|Abst. Kursziel*:
17,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|11:51
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:51
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:51
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)