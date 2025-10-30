DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Profil

Air Liquide Aktie

Marktkap. 98,35 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
UBS AG

Air Liquide Buy

13:21 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
169,00 EUR -1,22 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Gasekonzerns bleibe einer seiner bevorzugten Branchentitel und der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Franzosen bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent sowie von 2027 bis 2029 jährliche operative Margensteigerungen (Ebit) zu./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,42 €		 Abst. Kursziel*:
21,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,30%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

13:21 Air Liquide Buy UBS AG
29.10.25 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
mehr Analysen

