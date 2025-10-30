Air Liquide Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Gasekonzerns bleibe einer seiner bevorzugten Branchentitel und der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Franzosen bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent sowie von 2027 bis 2029 jährliche operative Margensteigerungen (Ebit) zu./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
