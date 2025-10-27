Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 10: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 9: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 8: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 7: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 6: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: FRIEDRICH VORWERK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK
Platz 4: Commerzbank
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Platz 3: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 2: Kering
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 1: Tesla
Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com