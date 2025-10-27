DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.735 +0,3%Euro1,1632 ±0,0%Öl66,19 +0,8%Gold4.071 -0,2%
Verkaufsempfehlungen KW 43

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

27.10.25 03:43 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/43: Analysten raten zum Verkauf

Platz 10: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 9: Roche

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 8: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 7: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 6: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: FRIEDRICH VORWERK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK

Platz 4: Commerzbank

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Platz 3: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 2: Kering

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 1: Tesla

Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com