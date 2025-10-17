DAX 24.291 +1,9%ESt50 5.687 +1,4%MSCI World 4.343 +1,1%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.001 +1,4%Bitcoin 95.646 +2,6%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,45 -1,5%Gold 4.349 +2,3%
Continental Aktie

61,82 EUR +1,04 EUR +1,71 %
STU
Bernstein Research

Continental Underperform

16:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

16:36 Continental Underperform Bernstein Research
17.10.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Continental Buy UBS AG
17.10.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

