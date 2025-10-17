Continental Aktie
Marktkap. 12,17 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
61,70 €
|Abst. Kursziel*:
-18,96%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
61,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,12%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
