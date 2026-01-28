DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.813 -1,8%Euro1,1871 -0,2%Öl69,76 +1,0%Gold5.087 +1,2%
Erwartungen im Überblick

Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

11.02.26 22:01 Uhr
Bei NYSE-Aktie Birkenstock steht die Bilanzvorlage an: Das sind die Analystenprognosen | finanzen.net

Birkenstock gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Birkenstock präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 401,8 Millionen EUR für Birkenstock, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 385,8 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 2,34 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Nachrichten zu Birkenstock

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
