SCHOTT Pharma Aktie

19,48 EUR +0,20 EUR +1,04 %
STU
Marktkap. 2,92 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

DZ BANK

SCHOTT Pharma Kaufen

16:06 Uhr
SCHOTT Pharma Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
19,48 EUR 0,20 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach dem Besuch einer Pharmamesse von 29 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dieser habe grundsätzlich die Stärke des Produktportfolios des Pharmazulieferers bestätigt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar scheine auch die Menge an chinesischen Markteinsteigern zuzunehmen, allerdings habe er an deren Ständen kaum Kundeninteresse wahrgenommen. 2026 dürfte beim Wachstum ein Übergangsjahr werden ? vor allem, weil die Erholung im Polymergeschäft nur relativ langsam sein du?rfte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
19,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
19,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

16:06 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

