BBVA Aktie
Marktkap. 99,45 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sehe er in den jüngsten Quartalszahlen eher keinen Treiber für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im Fokus stehe nun das geplante, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm nach einer gescheiterten Übernahme, zu dem es noch keine Details gebe./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,80 €
|Abst. Kursziel*:
7,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:21
|BBVA Buy
|UBS AG
|11:21
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|BBVA Buy
|UBS AG
|11:21
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|BBVA Buy
|UBS AG
|11:21
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)