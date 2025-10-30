Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 99,16 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man warte nun auf Details zum mittelfristigen Ausblick./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,68 €
|Abst. Kursziel*:
23,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:21
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
