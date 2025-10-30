DAX 23.961 -0,7%ESt50 5.663 -0,6%MSCI World 4.396 +0,3%Top 10 Crypto 15,14 +1,0%Nas 23.807 +1,0%Bitcoin 95.373 +2,0%Euro 1,1539 -0,3%Öl 65,24 +0,8%Gold 4.018 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
DroneShield-Aktie stürzt im Oktober ab - das steckt hinter dem Kursrückgang DroneShield-Aktie stürzt im Oktober ab - das steckt hinter dem Kursrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,55 EUR -0,15 EUR -2,65 %
STU
5,14 CHF -0,14 CHF -2,71 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,16 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

14:21 Uhr
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,55 EUR -0,15 EUR -2,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man warte nun auf Details zum mittelfristigen Ausblick./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,68 €		 Abst. Kursziel*:
23,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

14:21 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:11 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
15.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

dpa-afx Sinkende Erträge Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Sinkende Gewinne Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Sinkende Gewinne
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt am Donnerstagnachmittag
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
Financial Times Intesa Sanpaolo chief calls on governments to stay out of banking deals
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen