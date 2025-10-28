DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,89 -0,6%Nas 23.753 +0,7%Bitcoin 95.061 +1,7%Euro 1,1523 -0,4%Öl 65,07 +0,5%Gold 4.005 -0,8%
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
So viel hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr gekostet So viel hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Amazon Aktie

213,90 EUR -0,60 EUR -0,28 %
STU
247,64 USD +24,87 USD +11,16 %
BTT
Marktkap. 2,06 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

DZ BANK

Amazon Kaufen

18:06 Uhr
Amazon Kaufen
Amazon
213,90 EUR -0,60 EUR -0,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Quartalszahlen von 265 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe dank der beschleunigten Erlösdynamik bei AWS und einem Rekordumsatz im margenstarken Werbegeschäft hervorragende Resultate vorgelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Kaufen

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 246,21		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 247,64		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

18:06 Amazon Kaufen DZ BANK
14:21 Amazon Buy UBS AG
13:26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:06 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
finanzen.net Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
TraderFox Big Call Screening: Travelers, AXA, Iberdrola, Amazon
finanzen.net Optimismus in New York: S&P 500 steigt
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Zuschlägen
TraderFox Stocks in Action USA: Twilio, Alphatec, Amazon
finanzen.net Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an
Benzinga Dow Falls Over 100 Points; Amazon Posts Upbeat Q3 Results
Benzinga Nasdaq 100 Rebounds, Amazon Jumps 10% On Strong Earnings: What&#39;s Moving Markets Friday?
Zacks Amazon (AMZN) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Benzinga Amazon Stock Breaks Out On Insatiable AI Demand; Rush to Update iPhones Lifts Apple; Sentiment Back To Extremely Positive
Benzinga Cloudflare Posts Upbeat Q3 Results, Joins Amazon, Roku, Coinbase, Atlassian And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
Benzinga Industry Comparison: Evaluating Amazon.com Against Competitors In Broadline Retail Industry
MarketWatch Still no sign of surging layoffs despite Amazon, UPS job cuts
Benzinga Amazon Stock Is Trading Higher Friday: What&#39;s Going On?
