DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
Akzo Nobel Aktie

ISIN NL0000009132

UBS AG

Akzo Nobel Neutral

13:11 Uhr
Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Margenverbesserung im kommenden Jahr sei bereits eingepreist, schrieb Geoff Haire in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

13:11 Akzo Nobel Neutral UBS AG
24.10.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
23.10.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen