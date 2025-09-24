Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Margenverbesserung im kommenden Jahr sei bereits eingepreist, schrieb Geoff Haire in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|13:11
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
