Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Insgesamt zeige sich der Spezialchemiekonzern widerstandsfähig in einem schwierigen Marktumfeld. Der leicht gesenkte operative Ergebnisausblick (Ebitda) entspreche nun der Konsensschätzung. Im Schlussquartal könnte sich die Profitabilität saisonal und dank der Kostenseite etwas verbessern. Eine Rückstellung für einen Rechtsstreit in Australien laste auf der Aktie, die er für günstig bewertet halte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
