Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN NL0000009132

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Akzo Nobel Outperform

10:31 Uhr
Akzo Nobel Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Outperform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

10:31 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
11.11.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
24.10.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Kosteneinsparungen Akzo Nobel-Aktie: Zusammenschluss unter Gleichen mit Autolack-Spezialist Axalta Akzo Nobel-Aktie: Zusammenschluss unter Gleichen mit Autolack-Spezialist Axalta
dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
