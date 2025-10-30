BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,37 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
66,59 €
|Abst. Kursziel*:
18,64%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
66,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
