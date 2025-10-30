DAX 23.961 -0,7%ESt50 5.663 -0,6%MSCI World 4.396 +0,3%Top 10 Crypto 15,14 +1,0%Nas 23.807 +1,0%Bitcoin 95.373 +2,0%Euro 1,1539 -0,3%Öl 65,24 +0,8%Gold 4.018 -0,5%
BNP Paribas Aktie

66,33 EUR -0,14 EUR -0,21 %
STU
61,55 CHF +0,22 CHF +0,36 %
BRX
Marktkap. 73,37 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

14:31 Uhr
BNP Paribas S.A.
66,33 EUR -0,14 EUR -0,21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
66,59 €		 Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
66,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14:31 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
29.10.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BNP Paribas Halten DZ BANK
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net BNP Paribas-Performance EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 mit Abgaben
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
