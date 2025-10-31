DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,27 +1,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.711 +1,3%Euro1,1570 ±0,0%Öl64,58 -0,2%Gold4.008 -0,8%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten
aktualisiert 31.10.25 07:33 Uhr

Bayer-Aktie in Rot: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft. Saint-Gobain-Aktie: Umsatzrückgang in Nordamerika. Gericht sieht Wahl von Arbeitnehmern in SAP-Aufsichtsrat als rechtens an. FUCHS-Aktie: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend. Ben & Jerry's künftig vielleicht auch ohne Ben.

Marktentwicklung


Nach dem EZB-Entscheid am Nachmittag wagten sich Anleger in Deutschland nicht aus der Deckung.

Der DAX startete etwas höher und blieb auch anschließend moderat im Plus. Zwischenzeitlich fiel er unter die Nulllinie, konnte sich jedoch wieder an seinen Vortagsschluss zurückkämpfen. Letztendlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,02 Prozent im Minus bei 24.118,89 Punkten aus dem Handel.
Der TecDAX eröffnete minimal tiefer und legte anschließend zunächst leicht zu, bevor es für ihn in die Verlustzone ging, wo er 0,6 Prozent schwächer bei 3.650,45 Zählern in den Feierabend ging.

Für etwas Auftrieb sorgte zwischenzeitlich eine Einigung im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden. US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe mit Chinas Staatschef Xi Jinping eine Übereinkunft erzielt. Die Hindernisse seien ausgeräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, so Trump. Im Gegenzug kündigte er an, die sogenannten "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um zehn Prozentpunkte zu senken.

Neben den Ergebnissen des Treffens zwischen Trump und Xi verarbeiteten die Märkte am Donnerstag auch die Zinsscheidung der US-Notenbank vom Vorabend sowie die Geschäftszahlen mehrerer großer US-Technologiekonzerne. Darüber hinaus richteten sich die Blicke auf eine Reihe anstehender Quartalsberichte deutscher Unternehmen und die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Letztere hat den Leitzins wie bereits erwartet nicht angetastet.

Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an
NetflixCoinbaseAmazonAppleStrategyRedditNovo Nordisk / Metsera

News-Ticker

