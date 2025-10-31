DAX24.054 -0,3%Est505.685 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,91 +0,3%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Schwacher Markt

Beyond Meat-Aktie weiter zwischen Höhenflug und freiem Fall: Walmart-Deal trifft auf Finanzsorgen

31.10.25 13:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Beyond Meat schwankt weiter heftig: Walmart-Deal und anhaltende Geschäftskrise bleiben im Fokus | finanzen.net

Die Beyond Meat-Aktie durchlebte in den letzten Wochen extreme Kursschwankungen. So steht es heute um das NASDAQ-Papier.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,44 EUR 0,04 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Beyond Meat-Aktie mit hoher Volatilität
• Positive Nachrichten können kritischer Finanzlage nicht trotzen
• Schwächelnder Markt für pflanzliche Fleischalternativen

Wer­bung

Vom Penny Stock zum Highflyer und zurück

Mitte Oktober noch als "Penny Stock" mit Kursen unter 0,50 US-Dollar gehandelt, erlebte die Beyond Meat-Aktie nach positiven Nachrichten einen spektakulären Kurssprung. Die anschließende Entwicklung verlief jedoch turbulent: In den folgenden Tagen wechselte das Papier zwischen Gewinnen und deutlichen Verlusten.

In den vergangenen fünf Tagen ging es dabei trotz zeitweiliger Gewinne um insgesamt 41,9 Prozent bergab. Auf Jahressicht liegen die Verluste sogar bei 72,91 US-Dollar.

Walmart-Vertriebsdeal vs. Kritische Finanzlage

Der Auslöser für die anfängliche Kursexplosion war die Ankündigung einer deutlich ausgeweiteten Präsenz in über 2.000 Walmart-Filialen in den USA. Besonders vielversprechend: Das erweiterte Sortiment umfasst neue Produkte wie den Beyond Burger im 6er-Pack und Korean BBQ-Style Beyond Steak. Für Investoren könnte diese strategische Partnerschaft einen entscheidenden Wendepunkt darstellen, nachdem das Unternehmen lange mit sinkender Nachfrage zu kämpfen hatte.

Wer­bung

Trotz des Walmart-Deals bleibt die finanzielle Situation von Beyond Meat weiter angespannt. Das Unternehmen sieht sich weiterhin mit Umsatzrückgängen, anhaltenden Verlusten und schwacher Nachfrage konfrontiert. Drastische Sparmaßnahmen wie Personalabbau und die weitgehende Einstellung des China-Geschäfts verdeutlichen den Ernst der Lage.

Die Schwierigkeiten von Beyond Meat sind jedoch kein Einzelfall, sondern spiegeln einen allgemeinen Nachfragerückgang im Markt für pflanzliche Fleischalternativen wider.

So steht es heute um Beyond Meat

Vor dem Wochenende zeigt sich die Beyond Meat-Aktie von ihrer ruhigen Seite. Zuletzt notierte das Papier im vorbörslichen NASDAQ-Handel 1,78 Prozent im Minus bei 1,6794 US-Dollar.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Beyond Meat

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen