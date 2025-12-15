NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet WD-40 Aktionären eine Freude

WD-40-Top-Dividende

WD-40-Anleger aufpasst: So hoch fällt die WD-40-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel WD-40 am 12.12.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,70 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 6,63 Prozent. 50,26 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 47,20 Mio. USD angesetzt wurde.

WD-40- Ausschüttungsrendite im Blick

Das WD-40-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 204,03 USD in den Feierabend. Das WD-40-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,32 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der WD-40-Kurs via NASDAQ 27,26 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 30,10 Prozent besser entwickelt als der WD-40-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie WD-40

Basisinformationen zu WD-40

WD-40 ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2,766 Mrd. USD. WD-40 besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,30. 2025 setzte WD-40 619,990 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 6,69 USD.

Redaktion finanzen.net