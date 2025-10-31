DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,93 +3,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.395 +2,0%Euro1,1528 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.999 -1,0%
Heute im Fokus
US-Börsen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Nationalspieler fällt aus

Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich

31.10.25 20:45 Uhr
Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich | finanzen.net

Borussia Dortmund muss möglicherweise auch im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,43 EUR -0,03 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er wisse noch nicht, ob der Nationalspieler am kommenden Mittwoch gegen den englischen Topclub wieder dabei sein könne, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg.

Für das Duell mit den Augsburgern hatte sich Schlotterbeck wegen einer Erkältung abgemeldet. "Er lag heute flach und war nicht einsatzbereit", sagte Kovac bei Sky über den 25-Jährigen. Schlotterbeck präsentiert sich seit Wochen in starker Form. Gegen City mit dem ebenfalls bestens aufgelegten Torjäger und Ex-Borussen Erling Haaland könnten die Schwarz-Gelben ihren defensiven Anführer gut brauchen.

AUGSBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
