Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich

Nationalspieler fällt aus

Borussia Dortmund muss möglicherweise auch im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten.

Er wisse noch nicht, ob der Nationalspieler am kommenden Mittwoch gegen den englischen Topclub wieder dabei sein könne, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg.

Für das Duell mit den Augsburgern hatte sich Schlotterbeck wegen einer Erkältung abgemeldet. "Er lag heute flach und war nicht einsatzbereit", sagte Kovac bei Sky über den 25-Jährigen. Schlotterbeck präsentiert sich seit Wochen in starker Form. Gegen City mit dem ebenfalls bestens aufgelegten Torjäger und Ex-Borussen Erling Haaland könnten die Schwarz-Gelben ihren defensiven Anführer gut brauchen.

AUGSBURG (dpa-AFX)