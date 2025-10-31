adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Einstufung im Blick

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der adidas-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 163,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 625.479 adidas-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2025 um 30,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





