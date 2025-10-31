DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,93 +3,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.087 +1,7%Euro1,1530 -0,3%Öl65,07 +0,5%Gold3.999 -1,0%
Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

31.10.25 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.866,09 USD -22,87 USD -0,79%
News
Baumwolle
0,66 USD USD 0,64%
News
Bleipreis
1.985,50 USD -13,00 USD -0,65%
News
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,40 EUR -0,30 EUR -0,32%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,09 USD 0,13 USD 3,26%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.997,49 USD -41,20 USD -1,02%
News
Haferpreis
2,90 USD 0,07 USD 2,39%
News
Heizölpreis
64,19 USD -0,79 USD -1,22%
News
Holzpreis
539,50 USD -3,50 USD -0,64%
News
Kaffeepreis
3,92 USD USD 0,01%
News
Kakaopreis
4.424,00 GBP 74,00 GBP 1,70%
News
Kohlepreis
92,90 USD -0,25 USD -0,27%
News
Kupferpreis
10.948,35 USD -118,75 USD -1,07%
News
Lebendrindpreis
2,37 USD 0,01 USD 0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,65%
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,17%
News
Mastrindpreis
3,38 USD -0,09 USD -2,56%
News
Milchpreis
16,92 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,55 USD 0,54 USD 0,10%
News
Nickelpreis
15.025,59 USD -104,41 USD -0,69%
News
Ölpreis (Brent)
65,07 USD 0,35 USD 0,54%
News
Ölpreis (WTI)
60,83 USD 0,26 USD 0,43%
News
Orangensaftpreis
1,69 USD -0,04 USD -2,31%
News
Palladiumpreis
1.445,00 USD -16,00 USD -1,10%
News
Palmölpreis
4.185,00 MYR -32,00 MYR -0,76%
News
Platinpreis
1.575,50 USD -42,00 USD -2,60%
News
Rapspreis
481,00 EUR 2,50 EUR 0,52%
News
Reispreis
10,27 USD 0,03 USD 0,29%
News
Silberpreis
48,51 USD -0,49 USD -1,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,40 USD 5,80 USD 1,84%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,01 USD -2,07%
News
Sojabohnenpreis
11,00 USD 0,09 USD 0,80%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,00 EUR 1,75 EUR 0,92%
News
Zinkpreis
3.139,15 USD -119,50 USD -3,67%
News
Zinnpreis
36.001,00 USD -257,50 USD -0,71%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,05%
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 3.997,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.038,69 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -0,80 Prozent niedriger bei 48,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 49,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.580,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.617,50 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,68 Prozent auf 1.451,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.461,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 19:45 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,54 Prozent auf 65,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,00 US-Dollar an der Tafel.

Nach 60,57 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um 0,58 Prozent auf 60,92 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach oben (+0,64Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagabend hinzu. Um 2,39 Prozent auf 2,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,83 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagabend hinzu. Um 0,17 Prozent auf 4,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um -2,56 Prozent auf 3,38 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -2,31 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr auf 1,69 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,73 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,80 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,91 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,84 Prozent auf 321,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,60 US-Dollar.

Nach 0,50 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagabend um -2,07 Prozent auf 0,49 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,92 Prozent auf 4,11 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,96 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,65 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,91 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 19:00 Uhr zieht der Rapspreis um 0,52 Prozent auf 481,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 478,50 Euro gemeldet wurde.

Daneben wertet der Heizölpreis um 19:31 Uhr ab. Es geht -1,22 Prozent auf 64,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 18:59 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,27 Prozent auf 92,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,15 US-Dollar an der Tafel.

Nach 10,24 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Freitagabend um 0,29 Prozent auf 10,27 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,10 Prozent auf 537,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 543,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

