DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Darum kommt der Euro zum Dollar kaum noch vom Fleck

31.10.25 21:04 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum Dollar stabil bleibt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Freitag nach Verlusten im späteren US-Handel kaum mehr bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2377 CNY 0,0114 CNY 0,14%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8798 GBP 0,0003 GBP 0,03%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9928 HKD 0,0051 HKD 0,06%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,6620 JPY -0,6180 JPY -0,35%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1575 USD 0,0006 USD 0,05%
Charts|News

Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostetet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8655 (0,8658) Euro.

Der Euro geriet am Nachmittag unter Druck und knüpfte an seine Vortagsverluste an. Er kostete so rund ein Cent weniger als zum Wochenstart. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb gab. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, das war aber auch im Gegensatz zur US-Notenbank nicht erwartet worden.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum.

New York(dpa-AFX)

Bildquellen: Bernice Williams / Shutterstock.com