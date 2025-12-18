Weshalb sich der Euro kaum bewegt
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1745 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1722 Dollar festgesetzt.
Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag.
/jha/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere News
Bildquellen: qvist / Shutterstock.com, Bragi Alexey / Shutterstock.com