DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,09 -0,4%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1745 ±0,0%Öl60,22 -0,7%Gold4.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
EZB im Fokus

Weshalb sich der Euro kaum bewegt

18.12.25 07:53 Uhr
EUR/USD: Darum bleibt der Euro zum Dollar stabil | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2711 CNY 0,0008 CNY 0,01%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8784 GBP 0,0007 GBP 0,07%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1370 HKD 0,0028 HKD 0,03%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
183,1335 JPY 0,4135 JPY 0,23%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1745 USD 0,0004 USD 0,03%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1745 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1722 Dollar festgesetzt.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag.

/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: qvist / Shutterstock.com, Bragi Alexey / Shutterstock.com