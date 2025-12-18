Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

DAX23.994 +0,1%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 +3,3%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.524 +1,7%Euro1,1719 -0,2%Öl59,84 -1,4%Gold4.325 -0,3%
18.12.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tezos-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0,4402 USD -0,0008 USD -0,17%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Tezos 1,447 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 691,23 Tezos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tezos wären am 17.12.2025 304,79 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,4409 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,52 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4400 USD. Bei 1,447 USD erreichte der Coin am 05.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com