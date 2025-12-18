Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langfristige Investition

Bei einem frühen Polkadot-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 8,463 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,82 DOT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,42 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.12.2025 auf 1,813 USD belief. Mit einer Performance von -78,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 18.12.2025 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,805 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.01.2025 bei 7,773 USD.

Redaktion finanzen.net