Langfristige Investition

Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

18.12.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Polkadot-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1,8058 USD -0,0070 USD -0,39%
Charts|News

Vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 8,463 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,82 DOT-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,42 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.12.2025 auf 1,813 USD belief. Mit einer Performance von -78,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 18.12.2025 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,805 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.01.2025 bei 7,773 USD.

Redaktion finanzen.net

