DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Zahlen gemeldet

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

31.10.25 10:40 Uhr
NYSE-Titel Reddit-Aktie hebt ab: Erwartungen übertroffen | finanzen.net

Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Reddit-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NYSE vorbörslich zeitweise 11,92 Prozent auf 217,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

