Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Am Donnerstag öffnete die Krypto-Handelsplattform Coinbase die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal 2025.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Coinbase einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 1,15 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Krypto-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,280 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 1,21 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 1,80 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Donnerstag nachbörslich stellenweise 2,74 Prozent auf 337,50 US-Dollar.
