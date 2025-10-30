DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin93.266 -1,7%Euro1,1569 -0,3%Öl64,73 -0,3%Gold4.024 +2,0%
Drittes Quartal

Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen

30.10.25 21:21 Uhr
Coinbase-Aktie an der NASDAQ in Grün: Gewinn von Krypto-Größe steigt deutlicher als erhofft | finanzen.net

Am Donnerstag öffnete die Krypto-Handelsplattform Coinbase die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal 2025.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Coinbase einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 1,15 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Krypto-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,280 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 1,21 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 1,80 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Donnerstag nachbörslich stellenweise 2,74 Prozent auf 337,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

