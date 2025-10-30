Zahlen gemeldet

Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Reddit-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NYSE nachbörslich zeitweise 4,36 Prozent auf 203,02 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net