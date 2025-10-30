DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin93.266 -1,7%Euro1,1569 -0,3%Öl64,73 -0,3%Gold4.024 +2,0%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Zahlen gemeldet

Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

30.10.25 21:17 Uhr
NYSE-Titel Reddit-Aktie in Grün: Erwartungen übertroffen | finanzen.net

Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Reddit-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NYSE nachbörslich zeitweise 4,36 Prozent auf 203,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

