OTS: Comelit Group S.p.A. Deutschland / Comelit stärkt seine Präsenz in ...

Comelit stärkt seine Präsenz in Europa: Durch eine M&A-Transaktion

übernimmt Comelit die traditionsreiche deutsche Türkommunikationsmarke

Ritto (FOTO)

Grevenbroich (ots) - Die Comelit Group gibt die Unterzeichnung einer

Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent von Ritto bekannt, einer

traditionsreichen deutschen Marke, die auf Türkommunikationssysteme für Wohn-,

Zweck- und Gewerbegebäude spezialisiert ist. Damit setzt das Unternehmen seinen

Wachstumskurs konsequent fort und erweitert sein Portfolio um eine der

Referenzmarken im deutschen Markt.

Die strategische Transaktion verfolgt zwei zentrale Ziele: das Kerngeschäft der

Comelit Group im Bereich Türkommunikation weiter zu festigen sowie den

Marktanteil in Deutschland deutlich auszuweiten, wo die Gruppe seit vielen

Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten ist.

Die Vereinbarung zur Übernahme der Marke Ritto von Schneider Electric wurde am

23. Januar 2026 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Juli 2026

erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Closing-Bedingungen. Die

Übernahme erfolgt vollständig aus Eigenmitteln und unterstreicht damit die

finanzielle Stärke der Comelit Group sowie die Nachhaltigkeit ihres

Wachstumskurses.

Die Marke Ritto wurde 1976 in Deutschland gegründet und zeichnet sich durch eine

starke Markenidentität aus, die im deutschen Elektrohandwerk und Fachgroßhandel

breite Anerkennung genießt. Mit einem Umsatz von über 13 Millionen Euro zählt

Ritto heute zu den führenden Anbietern im deutschen Türkommunikationsmarkt und

gilt als zweitbekannteste Marke in diesem Segment. Qualität und Zuverlässigkeit

prägen die Lösungen von Ritto seit jeher und haben dazu beigetragen, dass sich

die Marke bundesweit etabliert hat. Mit einer installierten Basis von mehr als

fünf Millionen Wohneinheiten, umfassender Expertise, gewachsenen

Kundenbeziehungen und fundiertem technologischem Know-how beabsichtigt Comelit,

den Mehrwert für Kundinnen und Kunden gezielt weiterzuentwickeln - unter anderem

durch Investitionen in die Erneuerung des Ritto-Produktportfolios sowie in

exzellenten Service, gestützt auf über 70 Jahre Erfahrung der Comelit Group in

den Bereichen Türkommunikation und Sicherheitstechnik.

" Diese Akquisition stellt einen strategisch sehr wichtigen Schritt für Comelit

dar ", erklärt Edoardo Barzasi, CEO der Comelit Group. "Sie stärkt unsere

Präsenz in Deutschland im Bereich Türkommunikation - unserem Kerngeschäft - und

fügt sich konsequent in eine externe Wachstumsstrategie ein, die mit der

langfristigen industriellen Vision der Gruppe im Einklang steht. Der Weg dorthin

war lang und anspruchsvoll, ermöglicht uns heute jedoch einen zuversichtlichen

Blick auf weitere Entwicklungsperspektiven."

Nach Abschluss der Transaktion wird Comelit die Verantwortung für das

Ritto-Geschäft übernehmen und dessen zukünftige Entwicklung begleiten.

Produktion und Marke bleiben dabei erhalten - ganz im Sinne von Kontinuität und

Verlässlichkeit.

" Wir freuen uns sehr, diese bedeutende Marke in unser Portfolio aufzunehmen ",

ergänzt Francesco Franchini, Deputy General Manager Sales & Marketing der

Comelit Group. "Wir sind überzeugt, dass sich daraus starke Synergien und neue

Wachstumschancen für unser Geschäft in Deutschland ergeben - einem Markt, der

für Comelit seit jeher zu den strategischen Kernmärkten zählt."

Über COMELIT

Der 1956 im norditalienischen Val Seriana gegründete Konzern Comelit Group

S.p.A. ist heute ein weltweit operierendes Sicherheitsunternehmen, das auf die

Entwicklung und Herstellung von Video-Türsprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen,

Videosicherheitssystemen, Hausautomation, Zutrittsmanagement sowie Brandmelde-

und Evakuierungssystemen spezialisiert ist. Bis heute besinnt sich das

Unternehmen auf seine starken Wurzeln und bleibt mit seinem

Unternehmenshauptsitz seiner Gründungsstätte treu. In seiner globalen

Organisationsstruktur ist Comelit mit 9 Tochtergesellschaften, 4 Repräsentanzen,

8 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie einem Export in über 96 Länder

vertreten. Mit einem Umsatz von über 178 Millionen Euro im Jahr 2023 beschäftigt

die Gruppe mittlerweile mehr als 1.000 Mitarbeiter.

Das Unternehmen verschreibt sich einem Fokus auf Premium-Qualität und

Funktionalität. Um diesen Standards nachzukommen, investiert Comelit

kontinuierlich in seine Mitarbeiter, Technologien und Forschungsarbeit. Ziel

ist, durch ansprechende, einfach zu installierende und fortschrittliche Lösungen

zu einer besseren, einfacheren und smarteren Qualität des täglichen Lebens

beizutragen. Dabei stehen neben Premium-Produkten auch höchste Ansprüche an

Kundenservice und Beratungsleistung an oberster Stelle.

Gepaart werden die fortschrittlichen Lösungen mit zeitgemäßem Mailänder Design.

In seiner Branche steht das Comelit Symbol für die italienische Kreativität und

stilsichere Umsetzung funktionaler Lösungen. Zahlreiche hoch angesehene

Auszeichnungen konnte Comelit besonders in den letzten Jahren erobern: Ein

Beispiel hierfür ist die Video-Türstation "3one6 Sense" aus Edelstahl, die 2013

den Red Dot Design Award und im Folgejahr sowohl den Good Design Award als auch

den Merlion Award für sich in Anspruch nehmen konnte.

Mehr zu Comelit: https://comelitgroup.de/

