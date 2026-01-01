OTS: Comelit Group S.p.A. Deutschland / Comelit stärkt seine Präsenz in ...
Comelit stärkt seine Präsenz in Europa: Durch eine M&A-Transaktion
übernimmt Comelit die traditionsreiche deutsche Türkommunikationsmarke
Ritto (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Mehr zu Comelit
https://ots.de/C3Usrt
--------------------------------------------------------------
Grevenbroich (ots) - Die Comelit Group gibt die Unterzeichnung einer
Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent von Ritto bekannt, einer
traditionsreichen deutschen Marke, die auf Türkommunikationssysteme für Wohn-,
Zweck- und Gewerbegebäude spezialisiert ist. Damit setzt das Unternehmen seinen
Wachstumskurs konsequent fort und erweitert sein Portfolio um eine der
Referenzmarken im deutschen Markt.
Die strategische Transaktion verfolgt zwei zentrale Ziele: das Kerngeschäft der
Comelit Group im Bereich Türkommunikation weiter zu festigen sowie den
Marktanteil in Deutschland deutlich auszuweiten, wo die Gruppe seit vielen
Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten ist.
Die Vereinbarung zur Übernahme der Marke Ritto von Schneider Electric wurde am
23. Januar 2026 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Juli 2026
erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Closing-Bedingungen. Die
Übernahme erfolgt vollständig aus Eigenmitteln und unterstreicht damit die
finanzielle Stärke der Comelit Group sowie die Nachhaltigkeit ihres
Wachstumskurses.
Die Marke Ritto wurde 1976 in Deutschland gegründet und zeichnet sich durch eine
starke Markenidentität aus, die im deutschen Elektrohandwerk und Fachgroßhandel
breite Anerkennung genießt. Mit einem Umsatz von über 13 Millionen Euro zählt
Ritto heute zu den führenden Anbietern im deutschen Türkommunikationsmarkt und
gilt als zweitbekannteste Marke in diesem Segment. Qualität und Zuverlässigkeit
prägen die Lösungen von Ritto seit jeher und haben dazu beigetragen, dass sich
die Marke bundesweit etabliert hat. Mit einer installierten Basis von mehr als
fünf Millionen Wohneinheiten, umfassender Expertise, gewachsenen
Kundenbeziehungen und fundiertem technologischem Know-how beabsichtigt Comelit,
den Mehrwert für Kundinnen und Kunden gezielt weiterzuentwickeln - unter anderem
durch Investitionen in die Erneuerung des Ritto-Produktportfolios sowie in
exzellenten Service, gestützt auf über 70 Jahre Erfahrung der Comelit Group in
den Bereichen Türkommunikation und Sicherheitstechnik.
" Diese Akquisition stellt einen strategisch sehr wichtigen Schritt für Comelit
dar ", erklärt Edoardo Barzasi, CEO der Comelit Group. "Sie stärkt unsere
Präsenz in Deutschland im Bereich Türkommunikation - unserem Kerngeschäft - und
fügt sich konsequent in eine externe Wachstumsstrategie ein, die mit der
langfristigen industriellen Vision der Gruppe im Einklang steht. Der Weg dorthin
war lang und anspruchsvoll, ermöglicht uns heute jedoch einen zuversichtlichen
Blick auf weitere Entwicklungsperspektiven."
Nach Abschluss der Transaktion wird Comelit die Verantwortung für das
Ritto-Geschäft übernehmen und dessen zukünftige Entwicklung begleiten.
Produktion und Marke bleiben dabei erhalten - ganz im Sinne von Kontinuität und
Verlässlichkeit.
" Wir freuen uns sehr, diese bedeutende Marke in unser Portfolio aufzunehmen ",
ergänzt Francesco Franchini, Deputy General Manager Sales & Marketing der
Comelit Group. "Wir sind überzeugt, dass sich daraus starke Synergien und neue
Wachstumschancen für unser Geschäft in Deutschland ergeben - einem Markt, der
für Comelit seit jeher zu den strategischen Kernmärkten zählt."
Über COMELIT
Der 1956 im norditalienischen Val Seriana gegründete Konzern Comelit Group
S.p.A. ist heute ein weltweit operierendes Sicherheitsunternehmen, das auf die
Entwicklung und Herstellung von Video-Türsprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen,
Videosicherheitssystemen, Hausautomation, Zutrittsmanagement sowie Brandmelde-
und Evakuierungssystemen spezialisiert ist. Bis heute besinnt sich das
Unternehmen auf seine starken Wurzeln und bleibt mit seinem
Unternehmenshauptsitz seiner Gründungsstätte treu. In seiner globalen
Organisationsstruktur ist Comelit mit 9 Tochtergesellschaften, 4 Repräsentanzen,
8 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie einem Export in über 96 Länder
vertreten. Mit einem Umsatz von über 178 Millionen Euro im Jahr 2023 beschäftigt
die Gruppe mittlerweile mehr als 1.000 Mitarbeiter.
Das Unternehmen verschreibt sich einem Fokus auf Premium-Qualität und
Funktionalität. Um diesen Standards nachzukommen, investiert Comelit
kontinuierlich in seine Mitarbeiter, Technologien und Forschungsarbeit. Ziel
ist, durch ansprechende, einfach zu installierende und fortschrittliche Lösungen
zu einer besseren, einfacheren und smarteren Qualität des täglichen Lebens
beizutragen. Dabei stehen neben Premium-Produkten auch höchste Ansprüche an
Kundenservice und Beratungsleistung an oberster Stelle.
Gepaart werden die fortschrittlichen Lösungen mit zeitgemäßem Mailänder Design.
In seiner Branche steht das Comelit Symbol für die italienische Kreativität und
stilsichere Umsetzung funktionaler Lösungen. Zahlreiche hoch angesehene
Auszeichnungen konnte Comelit besonders in den letzten Jahren erobern: Ein
Beispiel hierfür ist die Video-Türstation "3one6 Sense" aus Edelstahl, die 2013
den Red Dot Design Award und im Folgejahr sowohl den Good Design Award als auch
den Merlion Award für sich in Anspruch nehmen konnte.
Mehr zu Comelit: https://comelitgroup.de/
Pressekontakt:
Evi Papadopoulou
EPOS PR & KOMMUNIKATION
Tel.: +49 178 848 7978
E-Mail: mailto:ep@epos-pr.com
Website: http://www.epos-pr.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164358/6207261
OTS: Comelit Group S.p.A. Deutschland