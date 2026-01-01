DAX24.519 +0,9%Est505.945 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,35 -0,7%Gold5.132 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef
Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten! Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IAEA-Sitzung: Warnung vor Atomunfall-Risiko in der Ukraine

30.01.26 12:36 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Staaten warnen vor der steigenden Gefahr eines nuklearen Unfalls in der Ukraine. Die täglichen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes hätten nicht nur Millionen Ukrainer der Winterkälte ausgesetzt, kritisierten zwölf Länder in einer Sondersitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. "Die Wahrscheinlichkeit eines Atomunfalls ist an den Abgrund der Realität gerückt", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Staaten, darunter auch Deutschland.

Wer­bung

Angriffe auf Umspannwerke und zunehmende Schäden am Elektrizitätsnetz würden die nukleare Sicherheit gefährden, hieß es von der Ländergruppe. Sie wies darauf hin, dass für den sicheren Betrieb von Atomkraftwerken eine verlässliche Stromversorgung notwendig sei.

Ländergruppe warnt - USA nicht dabei

Die Gruppe hatte die Sitzung des IAEA-Gouverneursrates einberufen. Sie umfasst Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Rumänien. Die Vereinigten Staaten schlossen sich dem Vorstoß nicht an.

Kernkraftwerke produzieren zwar selbst Energie, doch für die Kühlung des strahlenden Materials in den Anlagen wird externer Strom verwendet. Im Notfall werden Stromgeneratoren eingesetzt. Fallen die Kühlsysteme aus, droht im schlimmsten Fall eine Kernschmelze.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, dass er Kremlchef Wladimir Putin gebeten habe, wegen der enormen Kälte eine Woche lang auf Schläge gegen Städte und Energieanlagen in der Ukraine zu verzichten./al/DP/stw