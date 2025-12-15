Webinar: Krypto zu Weihnachten - aber wie verpackt? Das ultimative Geschenk für dein Depot!

Stille Nacht, Krypto-Nacht

Krypto zu Weihnachten! Wallet, Broker oder ETP? Jan Altmann zeigt dir am 22. Dezember ab 18 Uhr die sichersten und effizientesten Verwahrungsmöglichkeiten für Bitcoin, Ethereum und Co.!

Du willst in Kryptowährungen investieren, aber weißt nicht, welche Verpackung die richtige ist? Lass uns das im Krypto-Webinar kurz vor Weihnachten klären! Bitcoin ist nicht nur das achtwertvollste Asset der Welt, sondern auch ein Rendite-Booster, der in den letzten zehn Jahren alle traditionellen Anlageklassen in den Schatten gestellt hat. Doch der Weg zum Krypto-Investment ist komplex: Wallet, Broker oder ETP?

» Jetzt anmelden und im Webinar erfahren, welche Krypto-Verpackung zu dir passt!

Im Mittelpunkt stehen die drei gängigsten Wege, Kryptowährungen zu halten: selbstverwaltete Wallets, Konten bei Kryptobrokern und börsengehandelte Krypto-ETPs. Jede dieser Varianten bringt eigene Vorzüge mit - von maximaler Kontrolle über volle Bequemlichkeit bis hin zu regulierten Strukturen fürs Depot. Du bekommst im Webinar für Krypto-Neulinge und -Profis einen klaren Überblick, wo sich Kosten verstecken, wie sich Sicherheitsniveaus unterscheiden und welche Lösung für welchen Anlegertyp wirklich Sinn ergibt.

Hör auf, dich von der Komplexität abschrecken zu lassen! Nimm dir die Zeit in der Weihnachtssaison und lerne, welche Verwahrungsstrategie die beste für dich ist. Jan Altmann liefert dir den detaillierten Überblick, den du für eine fundierte Entscheidung brauchst. Sichere dir jetzt deinen Platz für den 22. Dezember ab 18 Uhr und sorge dafür, dass dein Depot unterm Weihnachtsbaum ein sicheres Krypto-Geschenk bekommt!

Dein Experte im Webinar

Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zu Bitwise war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.