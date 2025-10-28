Amazon Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Amazon
|14:21
|Amazon Buy
|UBS AG
|13:26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
