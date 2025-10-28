DAX 23.961 -0,7%ESt50 5.663 -0,6%MSCI World 4.396 +0,3%Top 10 Crypto 15,14 +1,0%Nas 23.807 +1,0%Bitcoin 95.373 +2,0%Euro 1,1539 -0,3%Öl 65,24 +0,8%Gold 4.018 -0,5%
Amazon Aktie

Amazon Aktien-Sparplan
214,85 EUR +0,35 EUR +0,16 %
STU
248,04 USD +25,27 USD +11,34 %
BTT
Marktkap. 2,06 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

UBS AG

Amazon Buy

14:21 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
214,85 EUR 0,35 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 222,86		 Abst. Kursziel*:
39,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 248,04		 Abst. Kursziel aktuell:
24,98%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

