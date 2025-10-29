Boeing Aktie
Marktkap. 131,52 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erholungskurs des Flugzeugbauers halte an, konstatierte Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer Sonderbelastung infolge der Zulassungsverzögerung bei der 777x-Baureihe seien die Kennziffern allerdings nur gemischt ausgefallen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Kaufen
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 200,25
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 200,61
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 261,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|19:21
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19:21
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19:21
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital