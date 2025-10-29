DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,89 -0,6%Nas 23.753 +0,7%Bitcoin 95.061 +1,7%Euro 1,1523 -0,4%Öl 65,07 +0,5%Gold 4.005 -0,8%
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
174,00 EUR -2,72 EUR -1,54 %
STU
200,61 USD +0,57 USD +0,28 %
BTT
Marktkap. 131,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

DZ BANK

Boeing Kaufen

19:21 Uhr
Boeing Kaufen
Boeing Co.
174,00 EUR -2,72 EUR -1,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erholungskurs des Flugzeugbauers halte an, konstatierte Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer Sonderbelastung infolge der Zulassungsverzögerung bei der 777x-Baureihe seien die Kennziffern allerdings nur gemischt ausgefallen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Kaufen

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 200,25		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 200,61		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 261,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

