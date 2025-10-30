DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Amazon Aktie

216,40 EUR +1,90 EUR +0,89 %
STU
250,27 USD +19,92 USD +8,65 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,06 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

09:11 Uhr
Amazon Outperform
Amazon
216,40 EUR 1,90 EUR 0,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 222,77		 Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 250,27		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,10%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

09:11 Amazon Outperform RBC Capital Markets
08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Amazon Buy UBS AG
22.10.25 Amazon Buy UBS AG
20.10.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

