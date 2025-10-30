Amazon Aktie
Marktkap. 2,06 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 222,77
|Abst. Kursziel*:
7,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 250,27
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,10%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
