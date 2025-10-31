DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.645 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Podcast

Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 

31.10.25 17:20 Uhr
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  | finanzen.net

Wettrüsten im Bereich künstliche Intelligenz wird zur Gefahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213,25 EUR -1,75 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
235,55 EUR -8,45 EUR -3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,75 EUR -0,26 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KSB SE & Co. KGaA
935,00 EUR 20,00 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.958,3 PKT -160,6 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Amazon, Apple, BASF und den Pumpenhersteller KSB. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen