BASF-Aktie in Rot: In Ludwigshafen soll Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche entstehen
BASF baut in Ludwigshafen eine Anlage für hochreines Ammoniumhydroxid (Electronic Grade) und reagiert damit auf die zu erwartende steigende Nachfrage im Zuge der Expansion von Halbleiterunternehmen in Europa.
Werte in diesem Artikel
Voraussichtlich 2027 werde die Anlage in Betrieb gehen, teilte der Chemiekonzern mit. Die Chemikalie wird zur Waferreinigung, beim Ätzen und für andere Präzisionsprozesse in der Halbleiterfertigung benötigt. Für die Herstellung fortschrittlicher Chips sei Ammoniumhydroxid Electronic Grade unerlässlich, erklärte BASF.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,53 Prozent tiefer bei 43,49 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: BASF SE
