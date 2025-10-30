Waferreinigung

BASF baut in Ludwigshafen eine Anlage für hochreines Ammoniumhydroxid (Electronic Grade) und reagiert damit auf die zu erwartende steigende Nachfrage im Zuge der Expansion von Halbleiterunternehmen in Europa.

Voraussichtlich 2027 werde die Anlage in Betrieb gehen, teilte der Chemiekonzern mit. Die Chemikalie wird zur Waferreinigung, beim Ätzen und für andere Präzisionsprozesse in der Halbleiterfertigung benötigt. Für die Herstellung fortschrittlicher Chips sei Ammoniumhydroxid Electronic Grade unerlässlich, erklärte BASF .

