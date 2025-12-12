DAX24.323 +0,1%Est505.766 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +1,0%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.840 +0,1%Euro1,1732 -0,1%Öl61,23 -0,5%Gold4.342 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Eli Lilly: Retatrutid liefert neue klinische Bestmarken und treibt Umsatz und Gewinn! Eli Lilly: Retatrutid liefert neue klinische Bestmarken und treibt Umsatz und Gewinn!
lululemon zündet Reset-Knopf! Internationales Geschäft und CEO-Wechsel bringen Fantasie in den Kurs! lululemon zündet Reset-Knopf! Internationales Geschäft und CEO-Wechsel bringen Fantasie in den Kurs!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

FTC klagt gegen Henkels geplanten Erwerb von US-Klebstoffhersteller Liquid Nails

12.12.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,00 EUR 1,15 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Kelly Cloonan und Laura Kreutzer

DOW JONES--Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) will über eine Klage verhindern, dass Henkel das US-Unternehmen Liquid Nails übernimmt, einen Wettbewerber seiner Bauklebstoffmarke Loctite. Der für 725 Millionen US-Dollar geplante Erwerb würde die "mit Abstand beiden größten Marken für Bauklebstoffe zusammenführen", den Wettbewerb schädigen und zu höheren Preisen sowie niedrigerer Qualität führen, teilte die FTC am Donnerstag mit. Dagegen habe sie Klage im U.S. District Court for the Southern District of New York eingereicht. Die Klage ziele darauf ab, ab, US-Verbraucher davor zu bewahren, höhere Preise für Materialien zu zahlen, die zum Bau und zur Instandhaltung von Häusern verwendet würden. Damit sollten die Wohnkosten gesenkt werden.

Wer­bung

Ein Henkel-Unternehmenssprecher wollte die FTC-Entscheidung gegenüber Dow Jones Newswires "zunächst nicht weiter kommentieren". Der Konzern werde die FTC-Entscheidung "jetzt genau anschauen und analysieren". American Industrial Partners reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut FTC beabsichtigt Henkel, Liquid Nails mit Sitz in Pittsburgh für 725 Millionen US-Dollar von der Private-Equity-Firma American Industrial Partners zu erwerben. Das US-Private-Equity-Unternehmen hatte von PPG das Geschäft mit Baufarben und Beschichtungen (Architectural Coatings) inklusive Liquid Nails im Rahmen eines Carve-out erworben, der Ende 2024 abgeschlossen wurde. Das in Pittsburgh Paints umbenannte Unternehmen besitzt auch Marken wie Glidden und Olympic.

Die jüngste Maßnahme der FTC erfolgt etwa einen Monat, nachdem die Aufsichtsbehörde mit ihrem Versuch gescheitert war, die Übernahme von Surmodics, eines US-Beschichtungsherstellers für medizinische Geräte, durch das US-Private-Equity-Unternehmen GTCR anzufechten.

Wer­bung

(Mitarbeit: Ulrike Dauer)

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 08:19 ET (13:19 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
05.12.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
05.12.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
25.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen