Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

