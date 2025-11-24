DAX 23.390 +0,7%ESt50 5.560 +0,6%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 -5,2%Nas 22.781 -0,4%Bitcoin 74.633 -2,6%Euro 1,1579 +0,5%Öl 61,78 -2,5%Gold 4.130 -0,2%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

15:06 Uhr
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

