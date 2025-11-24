Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,41 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
69,68 €
|Abst. Kursziel*:
23,25%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
70,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,37%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
