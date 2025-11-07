DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +1,5%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.541 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1564 +0,1%Öl 64,03 +0,5%Gold 4.114 +2,9%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Henkel vz. Aktie

72,66 EUR -0,32 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 28,7 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Henkel vz Hold

20:06 Uhr
Henkel KGaA Vz.
72,66 EUR -0,32 EUR -0,44%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 79,90 auf 80,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Absatzvolumen bei dem Konsumgüterkonzern werde größer, doch dies passiere auf Kosten der Produktpreise, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
80,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,92 €		 Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

20:06 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

