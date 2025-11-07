Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 72,16 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 72,16 EUR. Bei 72,26 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.477 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,64 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

