Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge
Der LUS-DAX zeigt sich am Mittag wenig bewegt.
Werte in diesem Artikel
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 24.098,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24.053,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.219,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 23.906,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 24.312,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 19.232,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 20,71 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24.773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Zählern verzeichnet.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 1,56 Prozent auf 211,55 EUR), Infineon (+ 0,71 Prozent auf 34,62 EUR), Scout24 (+ 0,71 Prozent auf 99,05 EUR), Brenntag SE (+ 0,62 Prozent auf 48,45 EUR) und Siemens (+ 0,59 Prozent auf 247,20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,03 Prozent auf 27,57 EUR), Siemens Energy (-2,01 Prozent auf 104,70 EUR), Vonovia SE (-1,65 Prozent auf 26,22 EUR), Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1.706,00 EUR) und QIAGEN (-1,23 Prozent auf 40,48 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.660.293 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 255,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen