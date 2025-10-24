DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Henkel vz. Aktie

71,76 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
Marktkap. 28,15 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Overweight

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,76 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht aus dem Quartalsbericht von Procter & Gamble durchwachsene Signale für Henkel und Haleon. Für Henkels Geschäft mit Textilpflegeprodukten zieht sie eher negative Rückschlüsse vor dem Quartalsbericht am 6. November. Haarpflege und Haushaltsreiniger dürften indes gut gelaufen sein, schrieb sie am Sonntagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,82 €		 Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08.10.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
29.09.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
29.09.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

