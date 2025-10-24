Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,15 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht aus dem Quartalsbericht von Procter & Gamble durchwachsene Signale für Henkel und Haleon. Für Henkels Geschäft mit Textilpflegeprodukten zieht sie eher negative Rückschlüsse vor dem Quartalsbericht am 6. November. Haarpflege und Haushaltsreiniger dürften indes gut gelaufen sein, schrieb sie am Sonntagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Overweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,82 €
|Abst. Kursziel*:
4,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
