Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer hätten den negativen Absatztrend im Consumer-Bereich gestoppt, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,74 €
|Abst. Kursziel*:
31,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,63%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
