Kartellaufsicht mischt mit

Der Konsumgüterkonzern Henkel bekommt bei einem Zukauf in den USA Probleme mit der US-Wettbewerbsbehörde FTC.

Die Aufsichtsbehörde hat am Donnerstag Klage gegen die Übernahme eines Teils der Pittsburgh Paint Co. eingereicht. Das US-Unternehmen gehört der Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners (AIP).

Die Transaktion im Wert von 725 Millionen US-Dollar (rund 640 Mio Euro), die nicht öffentlich verkündet wurde, würde zwei der größten Akteure auf dem Markt für Flüssigklebstoffe für Bau- und Heimwerkerarbeiten zusammenführen, erklärte die FTC in ihrer Klage, die beim Bundesgericht in New York eingereicht wurde. Die beiden Unternehmen "betrachteten sich seit langem als ihre größten Konkurrenten".

Henkel, der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, produziert die Marken Loctite und LePage; Pittsburgh Paint ist Eigentümer der Marke Liquid Nails.

Henkel hat 2024 in seinem Klebstoffsegment einen Umsatz von rund 11 Milliarden Euro verbucht, was rund 51 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Pittsburgh Paint erzielte laut Bloomberg 2023 einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro).

Im XETRA-Handel am Freitag zeigt sich die Vorzugsaktie von Henkel zeitweise 0,37 Prozent schwächer bei 69,90 Euro.

