Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,92 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Bei Henkel sei die Absatzentwicklung weiter schwach, trotz etwas verbessertem Mix./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
68,76 €
|Abst. Kursziel*:
24,90%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
68,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,86%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
