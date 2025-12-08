DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,78 EUR +0,84 EUR +1,24 %
STU
Marktkap. 26,92 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

14:41 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Henkel KGaA Vz.
68,78 EUR 0,84 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Bei Henkel sei die Absatzentwicklung weiter schwach, trotz etwas verbessertem Mix./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
68,76 €		 Abst. Kursziel*:
24,90%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
68,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,86%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:41 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
05.12.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
26.11.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

